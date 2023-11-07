يوم الكابتشينو: أساسى لتناول وجبة إفطار إيطالية

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - يعتبر مشروب الكانتشينو اليوم فى إيطاليا مع قهوة الاسبريسو من المشروبات المفضلة التي يتناولها الإيطاليون مع طعام الإفطار.



وبمناسبة اليوم العالمى للكابتشينو والموافق 8 نوفمبر دار الحديث حول نشأة هذا المشروب ومكوناته فهو مكون من القهوة والحليب المكثف ويعود تاريخه وفقاً لإعادة بناء قصته إلى الراهب ماركو دافيانو والذي أرسل إلى فيينا فى سبتمبر 1683 لاقناع القوى الاوروبية بتشكيل تحالف ضد العثمانيين الذين كانوا يحاصرونها.



وقد تدخل الراهب في أحد مقاهي فيينا لتصحيح طعم القهوة التى أطلق عليها اسم كابوزينر او كابتشينو باللغة الالمانية.



وهناك رواية اخري تاريخية تقول إن الكابتشينو هو فى الاصل مشروب فيينى مصنوع من القهوة والكريمة المخفوقة والتوابل ثم تم تكييفه فى مناطق اخرى. (أنسامد).





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