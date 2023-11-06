شركة إيتال ديزاين، تاريخ ممتد في تصميم السيارات

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - تمتلك شركة "إيتال ديزاين" الإيطالية المتخصصة فى تصميم السيارات، تاريخا ممتدا يزيد عن 50 عامًا، كانت الشركة خلالها تعمل مع "تطلعها إلى المستقبل بشعور من الفخر والتفاؤل القوي، سواء في قطاع السيارات أو في الأبعاد المتعددة الأوجه للتصميم المدني والصناعي".



وتحدث خواكين جارسيا، رئيس قسم التصميم في شركة "إيتال ديزاين"، التي تأسست عام 1968 ومقرها الرئيسي في مونكالييري بمقاطعة تورينو، عن تاريخ الشركة أثناء زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو لحضور مؤتمر "التصميم لما بعد التنقل" الذي نظمته جمعية التصميم الصناعي اليابانية.



وقال جارسيا في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" : نحن فخورون للغاية بماضينا التاريخي نحن نعتبره من أصول الشركة ولكن في المرحلة الحالية، نعتبر أنفسنا شركة في تطور قوي، ومجموعة عمل متعددة التخصصات تركز على المستقبل".



في فبراير من هذا العام، افتتحت شركة "إيتال ديزاين" مكتبًا جديدًا في شنغهاي من أجل "فهم أفضل" للتغيرات السريعة التي تحدث في المجتمع، ومواكبة عملية الابتكار الجارية في القارة الآسيوية.



وأضاف جارسيا : ليس هناك شك في أن التواجد في اليابان يمثل فرصة ثمينة للنقاش ومشاهدة بلد يعد من بين الدول الأكثر تقدما في العالم في مفهوم التصميم. (أنسامد).





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