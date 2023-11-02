معرض لدبابيس الزينة في متحف "بيجو" كاسالماجيور

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - يقام فى الفترة من 28 أكتوبر إلى 17 مارس 2024 معرضاً كبيراً للبروشات (دبابيس الزينة ) من العصور القديمة خاصة القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين والتي استخدمتها دور الأزياء الأكثر شهرة فى متحف المجوهرات في متحف "بيجو" فى كاسالماجيوري في مقاطعة كريمونا.



ويضم المعرض أحدى أهم المجموعات في العالم وهي مجموعة انريكو وباولا بيناسيليكو بالإضاقة إلى قطع موجودة بالمتحف نفسه.



وبعد المعرض حدثاً فنياً وثقافياً كبيراً يعكس تطور الذوق والموضة وتشابك العادات مع الفن والمجوهرات.



وقد تأسس متحف بيجو، وهو المتحف الوحيد الذي يركز على هذا الموضوع في إيطاليا، في عام 1986 في كاسالماجيوري وهي منطقة المجوهرات التاريخية منذ القرن التاسع عشر.



وتضم مجموعة المتحف أكثر من 20 ألف قطعة، بما في ذلك المجوهرات المصنوعة من المواد غير الثمينة والحلي، وكذلك الآلات والصور الأرشيفية، التي تشهد على تاريخ الموضة والتكنولوجيا من نهاية القرن التاسع عشر إلى عتبة الألفية الجديدة. (أنسامد).





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