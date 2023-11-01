فيرارى جاهزة لاخر جولة من بطولة السيارات الرياضية
ومازال الوضع شائكاً بالنسبة للسائقين خاصة حيث لم تستقر الشركة بعد على الطاقم الذي سيخوض التحدى خاصة وان الطواقم تحتل المركزين الثالث والرابع فى قائمة الترتيب المؤقت.
والسائقون المحتملون هم بيير جويدى وكالدو وجيوفينزاى (تصنيفهم 51) ومولينا ووفوكو ونيلسون (تصنيف 50) حسب ترتيب الهايبر كار.
الهايبركارز هي النخبة الفائقة للسيارات والتى تم تصميمها باستخدام أحدث التقنيات والمواد، وتتميز بتصميمها وأدائها وندرتها؛ السيارات الفائقة هي أكثر السيارات عالية الأداء المتوفرة في العالم اليوم.
(أنسامد).