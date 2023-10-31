مسابقة الجبن العالمية:22 جائزة لفريق الجبن الوطنى الايطالى

(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - حصل فريق الجبن الوطنى الايطالى لمجموعة "تشيز ايطالى" على 22 جائزة فى مسابقة الجبن الوطنى الايطالى 2023 التى اقيمت فى النرويج.



حطمت الشركة حاجز الخمسين ميدالية خلال 4 سنوات من النشاط وحصلت على 5 ميداليات ذهبية و8 فضية و9 برونزية .



ويقول مدير الشركة لقد فازت جميع شركات الالبان والشركات المسجلة فى المجموعة بجوائز المنتجين الصغار و الكبار على حد سواء واكدوا ان المجموعة حصلت على جوائز فى خمس مناطق ايطالية تتمتع بتقاليد ممتازة فى مجال الالبان.



وقد شاركت 4502 قطعة جبن من 43 دولة فى النسخة 35 لجوائز الجبن العالمية التى روجت لها المجموعة.



وشارك 264 خبير من 38 دولة فى التحكيم .



وكان الفائز الاجمالى فى المرحلة النهائية هو الجبن الازرق المصنوع يدوياً بينما فاز بالمركز الاول بين الايطاليين جبن بارميجيانو ريجيانو . (أنسامد).





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