مكلارين تشارك في معرض للسيارات والدراجات النارية في ميلانو

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - تشارك شركة مكلارين البريطانية لصناعة السيارات معرض ميلانو للسيارات الكلاسيكية الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر القادم.



كانت مكلارين قد شاركت مؤخراً في معرض للسيارات والدراجات النارية الكلاسيكية في بولونيا، والذي تم تنظيمه في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر.



وتعرض الشركة في كلتا المناسبتين اثنين من الطرازات الجديدة من إنتاجها، وهما ماكلارين 750 أس ومكلارين أرتورا.



وتتميز سيارة ماكلارين 750 أس أنها جاءت بوزن أقل وقوة أكبر، مع محرك بقوة 750 حصانا و800 نيوتن متر من عزم الدوران الذي يوفره محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر.



ويمكن لهذه السيارة الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كلم/ساعة خلال 2.8 ثانية، مما يجعلها تصل إلى 200 كلم/ساعة من وضع الثبات خلال 7.2 ثانية فقط.



كما تعرض الشركة أيضا سيارة مكلارين أرتورا الهجينة الخارقة، والتي تتميز بأنها سيارة جديدة تماما في كل مكوناتها، وخفيفة على الرغم من كونها من فئة السيارات الكهربائية، مما يمثل بداية حقبة جديدة للشركة، نظرا لأنها توفر أداء قويا وانبعاثات منخفضة. (أنسامد).





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