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فندق باسالاكوا في كومو أفضل فندق في العالم لعام 2023

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - تم إختيار فندق باسالاكوا في كومو أفضل فندق في العالم: لقد تغلب المبنى الصغير الذي افتتحته عائلة دي سانتيس في يونيو 2022 على منافسة شرسة شملت أيضًا فندق فور سيزونز في فلورنسا في النسخة الأولى من أفضل 50 فندقًا في العالم والتي تم الإعلان عنها في حفل أقيم في لندن.

وجاء إختيار هذا الفندق المُدار عائليًا ليتفوق على فنادق "الخمس نجوم" الأخرى التي تسيطر عليها سلاسل كبيرة حيث هناك البهجة والرفاهية.

يقع فندق باسالاكوا في فيلا تعود إلى القرن الثامن عشر والتي كانت المنزل السابق للملحن فينتشنزو بيليني، وهو من إنشاء عائلة دي سنانتس، التي كانت أنشأت أيضًا فندق Grand Hotel جراند أوتيل تريموتزو .

يقع الفندق وسط حدائق مدرجات مذهلة وينتشر عبر 24 غرفة فقط، ويعرض أرقى الحرف اليدوية الإيطالية في أعمال رائعة فخمة من الأناقة الباروكية الراقية.

يجتمع كل هذا معا في مكان رائع، يشبه المنزل الخاص تقريبًا، والذي يحقق أقصى استفادة من هذا الموقع السحري المطل على البحيرة.

من موقعه في حديقة مولتراسيو الخاصة، تتوزع غرف الفندق البالغ عددها 24 غرفة على ثلاثة مبانٍ: الفيلا الرئيسية، والقصر المكون من ثماني غرف وأجنحة كازا ال لاجو الأربعة على شاطئ البحيرة.

في الداخل، يزخر الفندق باللوحات الجدارية الأصلية ومنحوتات السقف، والتي تم تعزيزها بالمرايا المذهبة، وصور من القرن التاسع عشر، وطاولات مطلية بالورنيش العتيقة، وثريات مورانو، وثريات البرونزيتو.

في الخارج، سبعة أفدنة من الحدائق المشذبة تماما بأشجار الزيتون والميموزا والورود والماغنوليا تؤدي إلى شرفة المسبح المثيرة، المليئة بالمظلات النابضة بالحياة التي صممها جي جي مارتن والتي تضيف لمسة عصرية إلى البذخ الكلاسيكي.

وعلى النقيض من بقية الفندق الفاخر، فإن الطعام هنا بسيط ومريح مع مطبخ مفتوح حيث يمكن للضيوف الدخول والدردشة مع الشيف كما لو كانوا في منزل خاص. تستفيد الأطباق الأصلية والبسيطة إلى أقصى حد من المكونات المحلية والموسمية، ويمكن تناولها في أي مكان داخل المنشأة، بما في ذلك التراس، وهو أيضا أفضل مكان للاستمتاع بالمقبلات مع إطلالات رائعة على البحيرة. (أنسامد).

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