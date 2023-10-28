دار أزياء فيراغامو تنظم معرضا عن حياة المؤسس سلفاتوري

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - تنظيم دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "فيراغامو" معرضا عن حياة مؤسس المجموعة سلفاتوري فيراغامو (1898-1960) اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري، في رحلة جديدة من الذاكرة تسترجع حياة المؤسس، مع الاحتفال بالذكرى المئوية لافتتاح أول متجر له في هوليوود.



يستذكر المعرض أهم اللحظات والأحداث في حياة سلفاتوري فيراغامو، من خلال الكتابات والمتعلقات والأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية والأفلام.



تتناول المعروضات في الغرفة الأولى من المعرض، حياة فيراغامو، منذ ولادته في بلدة بونيتو ;;عام 1898 حتى وفاته في فيوميتو عام 1960، بالإضافة إلى غرفة مخصصة لانطلاقه في هوليوود وافتتاح متجره الأول، الذي أصبح مقصدا للنجوم والمشاهير مثل بولا نيجري وماري بيكفورد وجوان كراوفورد ورودلف فالنتينو.



كما يضم المعرض غرفة مخصصة للدراسات حول بنية وميكانيكية القدم وأخرى للأحذية ذات الأشكال الأكثر خصوصية، وأيضًا براءات اختراع لصناعة الأحذية، حيث تم تسجيل 369 براءة اختراع. كما يتم عرض أحذية محفوظة في الأرشيف. (أنسامد).





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