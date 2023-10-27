بطارية إيطالية يمكن أكلها وإعادة الشحن تفوز بأفضل الاختراعات

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - تصدر اختراع إيطالي قائمة أفضل الاختراعات لعام 2023، وهو عبارة عن بطارية آمنة إذا ما تم أكلها، وقابلة لإعادة الشحن، وطورها المعهد الإيطالي للتكنولوجيا.



وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها نموذج أولي لاختراع، أنشأه مركز أبحاث إيطالي، على هذا التقدير.



وتضمنت القائمة التي نشرتها مجلة التايم أفضل 200 اختراع، وتشمل فئات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والنقل والرفاهية والغذاء.



وبشأن البطارية التي تصدرت القائمة، فقد تم تطوير النموذج الأولي منها بواسطة مجموعة ماريو كايروني في مركز المعهد الإيطالي للتكنولوجيا، وبتمويل من مجلس البحوث الأوروبية.



وتتميز البطارية بأنها مصنوعة من مواد يتم استهلاكها عادة على المائدة مثل اللوز ونبات الكبر والأعشاب البحرية.



وتم الإعلان عن هذه البطارية في تقرير لمجلة أدفانسد ماتريالز، وفي غضون أشهر قليلة ظهرت في 250 قصة إخبارية في الصحافة حول العالم.



(أنسامد).





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