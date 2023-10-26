الكشف عن فيرارى اس بى 8 أحدث ابداعات مارانيلو

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - تشارك السيارة فيرارى اس بي -8 الجديدة أحدث ابداعات مارانيلو في معرض فينالى مونديالى فيرارى 2023 المقرر في 30 اكتوبر 2023.



ومن المقرر أن تكون محطتها التالية في متحف فيرارى في مارانيلو حيث سيتم عرضها من 16 نوفمبر حتى مارس 2024.



تم ابداع هذه السيارة بناء على طلب خاص من عميل فى تايوان فهي قطعة فريدة من نوعها لأنها تنتمى لقطاع اس بي (إنتاج خاص) ورقم 8 يعنى ـنها من فئة سبايدر أحدث إنتاج الشركة.



هى سيارة بدون سقف غير لامعة تم طلائها بلونين بمزيج من مادة الكربون والحجر الرملى.



المصابيح الأمامية جديدة تماماً وتتميز بأقنعة وعدسات فريدة من نوعها بينما المصابيح الخلفية مزودة بعدسات خاصة.



وتتميز السيارة بشبكتها الأمامية العريضة بينما غطاء المحرك يتميز بوجود خطوط طولية كإشاراة للطرازات الكلاسيكية القديمة.والسيارة مزودة بمحرك توربينى مزدوج سعة 3.9 لتر بقدرة 710 حصان. (أنسامد).





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