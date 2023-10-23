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  3. مازيراتي تحتفل بمرور 60 عامًا على إطلاق سيارتها كواتروبورتي

مازيراتي تحتفل بمرور 60 عامًا على إطلاق سيارتها كواتروبورتي

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - تحتفل شركة مازيراتي الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة، بمرور 60 عامًا على إطلاق سيارتها كواتروبورتي الشهيرة من خلال معرض مخصص للاحتفالات بهذه المناسبة التي تحتفي بذكرى تدشين سيارة السيدان الفاخرة في عام 1963، وما زالت حتى اليوم شاهدة على تلك الأجيال من الطرازات الحصرية القادرة على الجمع بين الأناقة والراحة الفائقة والأداء العالي.

وحتى الجمعة 17 نوفمبر، يتم استضافة هذا الحدث في مصنع مازيراتي التاريخي في مودينا. وبهذه المناسبة، ستقوم مازيراتي بتنظيم جولات حصرية في المصنع للعملاء والسياح والصحافة والموظفين لرفع مستوى الوعي بواقع مازيراتي واستعادة تاريخ كواتروبورتي التي تعد واحدة من السيارات الأكثر تمثيلا للعلامة التجارية.

ويتناول المعرض عبر أقسامه المختلفة قصة الرحلة الطويلة لستة أجيال من سيارة كواتروبورتي التي كانت، ولا تزال تمثل سفيرة نخبة السيارات الإيطالية.

وبعد ظهورها لأول مرة في معرض تورينو للسيارات عام 1963، كانت كواتروبورتي دائمًا شاهدًا على عصرها ومغامرتها الطويلة التي امتدت على مدار النصف الثاني من القرن العشرين.

وكانت سيارة كواتروبورتي محبوبة من قبل العملاء، والملوك والأمراء وكبار الصناعيين وكذلك من قبل شخصيات دولية وشخصيات من عالم السينما والموسيقى.

وتعتبر كواتروبورتي رمزًا لمازيراتي، وقد اختارت الشركة الاحتفال بهذه السيارة المميزة من خلال مشاركة الجمهور في المعرض المخصص لها، والذي يعكس السحر الخالد والتاريخ الغني للعلامة التجارية.

وبمجرد دخولهم إلى أبواب مصنع مودينا، سيتمكن الزوار من تتبع تاريخ هذه السيارة الفاخرة من خلال الصور والقصص والأفكار.

ستعرض سيارات مازيراتي كواتروبورتي من أجيال مختلفة في صالة العرض وفي زوايا المصنع الأخرى، لترافق الجمهور لاستكشاف التطور المذهل لهذه السيارة السيدان الفاخرة المعروفة في جميع أنحاء العالم والتي عكست التميز الإيطالي.

تتوفر المعلومات وطرق الحجز لجولات المصنع - للزوار الأفراد والمجموعات - والتي يتم تنظيمها من الاثنين إلى الجمعة في المقر الرئيسي لشركة مازيراتي، عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني التالي https://maseratifactorytour.modenatur.it. (أنسامد).

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