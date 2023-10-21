فيراري تقدم طرازا جديدا من سيارة تشالنج

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - على بعد أيام قليلة من فاعليات فينالي مونديالي التي ستقام على حلبة موجيللو في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر، ستقدم شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية طراز "تشالنج 296"، والذي سيصبح بدءًا من موسم 2024، الطراز التاسع في تاريخ تحدي سباقات فيراري.



وتتميز سيارة "تشالنج 296"، التي ستظهر لأول مرة بدءاً من سلسلة أوروبا وأمريكا الشمالية في موسم 2024، بالعديد من الابتكارات الجديدة مقارنة بالطراز السابق، فيراري تشالنج أيفو 488، كما أنها تتمتع بتصميم ثوري في بعض النواحي.



تمثل السيارة تجسيدا لفلسفة مبتكرة شهدت تعديلات عميقة تم إجراؤها على النموذج السابق لتحسين مواصفاتها وتحسين كل جانب من جوانب الاستخدام في حلبات السباق.



سواء من حيث الأداء أو على صعيد المحافظة على نفس مستوى الأداء طوال السباق، تعيد سيارة "تشالنج 296" كتابة معايير سباقات فيراري، وتقدم للسائقين الحلول التي تم اختبارها على سيارة 296 GT3، التي ظهرت لأول مرة هذا الموسم.



تقدم السيارة التي جاءت مستمدة من طراز 296 GTB، تعديلات جوهرية على المحرك والديناميكيات الهوائية والمركبة. ولأول مرة في تاريخ البطولة، يتم اعتماد محرك V6. في الواقع، تتميز السيارة الجديدة بمحرك V6 مزدوج التوربو بزاوية 120 درجة. ويطلق المحرك قوة 700 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 740 نيوتن متر. (أنسامد).





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