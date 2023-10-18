المراهقون الاكثر انفاقاً: يشترون ملابس واحذية لماركات عالمية
ويقول البحث ان طرق الشراء اصبحت اكثر سهولة لان المراهقين يتعاملون مع المنتجات المعروضة اونلاين ومن خلال بطاقات الائتمان .
ويؤكد البحث انه فى عام 2030 سيتضاعف انفاق المراهقين الجنونى 3 مرات مقارنة بالاجيال السابقة.
وقد قامت دار الازياء الايطالية الفاخرة "برادا"باختبار هذا النوع من المبادرات من خلال مشروع "برادا المشفرة" ومجموعة "تايم كبسول" منذ عام 2019 موجهة الى فاحشى الشراء و الذين يقدرون بحوالى 2 بالمائة من السكان والذين لا يترددون فى الإنفاق.
وقد تم تخصيص مساحات حصرية جديدة لهم للتسوق مع المنتجات والخدمات على أعلى مستوى . (أنسامد).