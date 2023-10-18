المراهقون الاكثر انفاقاً: يشترون ملابس واحذية لماركات عالمية

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - اظهر بحث اجرى مؤخراً ان المراهقين هم الذين يشترون الملابس والاحذية الرياضية التى تنتجها دور الازياء العالمية المعروفة وحيث يبلغ زوج الاحذية 1000 دولار.



ويقول البحث ان طرق الشراء اصبحت اكثر سهولة لان المراهقين يتعاملون مع المنتجات المعروضة اونلاين ومن خلال بطاقات الائتمان .



ويؤكد البحث انه فى عام 2030 سيتضاعف انفاق المراهقين الجنونى 3 مرات مقارنة بالاجيال السابقة.



وقد قامت دار الازياء الايطالية الفاخرة "برادا"باختبار هذا النوع من المبادرات من خلال مشروع "برادا المشفرة" ومجموعة "تايم كبسول" منذ عام 2019 موجهة الى فاحشى الشراء و الذين يقدرون بحوالى 2 بالمائة من السكان والذين لا يترددون فى الإنفاق.



وقد تم تخصيص مساحات حصرية جديدة لهم للتسوق مع المنتجات والخدمات على أعلى مستوى . (أنسامد).





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