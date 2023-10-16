تعاون بين بينيتون ودلسي الفرنسية لإطلاق مجموعة من الحقائب

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - أعلنت مجموعة بينيتون الإيطالية للأزياء وشركة دلسي الفرنسية لصناعة حقائب السفر عن تعاون مشترك لإطلاق مجموعة ملونة من الحقائب.



قامت الشركة الرائدة في أوروبا والثانية على مستوى العالم في قطاع الحقائب الفاخرة، وعملاق الأزياء الإيطالي بإطلاق علامة تجارية مشتركة مع تدشين خط جديد من حقائب وإكسسوارات السفر.



ساعدت مهارة وخبرة دلسي باريس في مجال التصميم والابتكار جنبًا إلى جنب مع إبداع بينيتون، على تدشين مجموعة من حقائب وإكسسوارات السفر، والتي جاءت مستوحاة من عصور وأنماط مختلفة شكلت صناعة الموضة.



أعادت العلامتان التجاريتان النظر في بعض اتجاهات الموضة في التسعينيات، مثل حجب الألوان أو الاتجاه البسيط، الذي يتميز بتصميم راقي وألوان الباستيل.



تتوفر كل مجموعة مع تشكيلة واسعة من الأشكال، بدءًا من عربات التسوق وحتى حقائب السفر، وتتضمن أيضًا حقائب ظهر وحقائب لنقل الحيوانات الأليفة. (أنسامد).





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