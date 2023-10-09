معرض عن مجوهرات القرن الثامن عشر في روما

(أنسامد) - أكتوبر 9 - روما - تستضيف قاعات متحف نابليون في روما معرضا عن المجوهرات من أواخر القرن الثامن عشر في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري بعنوان "الجوهرة بين روما وفالنزا"، والذي تم إنشاؤه بمناسبة أسبوع روما للمجوهرات 2023، حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بمشاهدة مجموعة ثمينة من المجوهرات التي تعود لأواخر القرن الثامن عشر.



يقام المعرض برعاية مونيكا تشيكيني وكلاوديو فرانشي، وشارك في تنظيمه معرض InCinque Open Art Monti للفن بالتعاون مع بلدية روما ومتحف قصر فينيسيا تحت رعاية مدينة روما.



وبهذه المناسبة، تعرض قاعة الجمهورية الرومانية مجموعة ثمينة من لوحات الفسيفساء الدقيقة لمجموعة من المجوهرات تعود لفترة الجمهورية الرومانية، وهي جزء من الأعمال الأولى لمتحف نابليون في القرن العشرين.



وتمثل اللوحات السبعة مجموعة مكونة من أقراط متدلية وخمس قطع، من بينها اثنتان بيضاويتان واثنتان مستطيلتان، وربما أجزاء من قلادة ..وترتبط الزخارف الموجودة والألوان المختارة برمزية فرنسا الثورية والجمهورية الفرنسية.



يعد متحف نابليون في روما في الواقع جزءًا من "المتاحف الثمانية الصغيرة" التي تتمتع بإمكانية الوصول المجاني ضمن منظومة المتاحف المدنية في العاصمة روما. (أنسامد).





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