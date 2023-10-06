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  3. "البراندي الإيطالي" يصل إلى الصين بمشروع ترويجي

"البراندي الإيطالي" يصل إلى الصين بمشروع ترويجي

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - انطلق مشروع "تشاو براندي" (مرحبا براندي)، للترويج للبراندي ومنتجات النبيذ الإيطالي في الدول الأسيوية لاسيما الصين.

يمتد المشروع الذي تروج له شركة AssoDistil ويشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، على مدار ثلاثة أعوام بين 2023 و2026.

ويهدف المشروع إلى التعريف في الصين بجميع الفروق الدقيقة في نوات التقطير ذات اللون الكهرماني التي يتم الحصول عليها من النبيذ، والتي يتم تعتيقها لعدة سنوات في براميل من الخشب الفاخر، وتعبر عن أناقة وبنية وهوية المشروبات الروحية الهامة.

وسيشارك في ورش العمل والفعاليات التدريبية والتذوق والمعارض وأسابيع المطاعم التي ستنظم في إطار المشروع كل من مشغلي القطاع والصحفيين والمؤثرين.

يمثل البراندي الإيطالي مثالاً لأفضل تقاليد التقطير مع تاريخ يمتد لمائة عام، وهو قادر على تقديم تجربة تذوق فريدة من نوعها.

مبادرة "مرحبا براندي" في الواقع، تهدف إلى منح السوق الصينية الفرصة للتعرف على هذا التميز الذي تنتجه شركات التقطير الكبرى.

وقال ساندرو كوبرور، المدير العام لشركة AssoDistil" هناك اهتمام متزايد من الأسواق الأجنبية بكل ما يتم إنتاجه بمهارة من قبل شركاتنا"، إنها "خلطات أصلية ذات جودة وطعم ولكن أيضًا تتميز بالاستدامة البيئية والاجتماعية والتقاليد التي تميز إيطاليا والبراندي الأوروبي في العالم". (أنسامد).

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