روما :حديقة سرية تعيد الحياة لفندق قديم

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - فى البانوراما المتجددة لصناعة الفنادق الفاخرة والتى شهدت فى روما العديد من الافتتاحات الجديدة فى الاشهر الاخيرة وكانت فى معظمها نتاج لترميم للمبانى القديمة ..



لكن اللافت للنظر تلك الحديقة السرية المورقة صاحبة التصميم الجميل والذى اعطى حياة جديدة لمبنى يعود الى الاربعينيات انشأه سيزار باسكوليتى بالتعاون مع مارسيلو بياسينتينى.



انه فندق "روم ايديشن"اول فندق ايطالى للعلامة التجارية ولدت بالتعاون بين ايان شراجر وماريوت الدولية وتمتلك 15 فندقاً حول العالم من نيويورك الى ريكيافيك والذى افتتح فى مايو 2023 ويتميز بالرقى والاهتمام بالتفاصيل والجماليات ويعد من افضل الوجهات فى روما.



ويلفت الفندق النظر لانه مثال على الهندسة المعمارية العقلانية والتى تتميز بالارتفاع الشاهق مع الواح رخامية على الواجهة وقاعة مركزية رخامية بالكامل مع الحفاظ على السمات الاصلية من الافنية المركزية الى المصابيح والتماثيل بالشكل المعاصر بالاضافة الى الاكسسوارات والمخمل والستائر فى مدخل الفندق الذى يصل ارتفاعه الى 7 امتار .



ويضم الفندق 17 جناحاً. (أنسامد).





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