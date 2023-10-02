ابارنتيا ..مصباح الصورة و الابتكار والحرفية فى نابولى

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - تم اطلاق انتاج مصباح"ابارنتيا" فى نابولى حيث ولد لاول مرة وحصل على تسجيل كبراءة اختراع تحت شعار"صنع فى ايطاليا".



وتقول كانرينا جيكوميتى من فريق تصميم وابداع المصباح مع الاخوين انزو وكارلو والاخوات ليندا والفيرا "عندما يتم اطفاؤه يبدو وكانه لوحة قماشية بيضاء مؤطرة".



المصباح الحائطى هو عبارة عن قطعة اثاث فنية ذات تصميم جذاب يمكن برمجته والتحكم فى شدته.



ينتمى المصباح للجيل الثالث لعائلة جياكوميتى ارت والتى تقترب من عالم التكنولوجيا الفائقة بمنتجات تتميز بالخبرة الحرفية الطويلة فى اصدارات مختلفة من الاطارات الكلاسيكية.



وتنتج العائلة نماذج فريدة غير قابلة للتكرار اولها مصنوع باطار منحوت يدويا بالكامل من نابولى يعود الى القرن الثامن عشر مستخرج من عملية ترميم. (أنسامد).





Ottieni il codice embed