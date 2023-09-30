قطاع مستحضرات التجميل يسجل 13 مليار يورو

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - بلغ إجمالي حجم مبيعات قطاع مستحضرات التجميل في لومبارديا 8.8 مليار يورو في عام 2022، وهو ما يمثل ثلثي إيرادات القطاع على المستوى الوطني، والتي تبلغ 13.3 مليار يورو، بنسبة تصل إلى 66.2%، وذلك وفقا للتقديرات التي صدرت بمناسبة النسخة الثانية من التقرير الذي أعده اتحاد شركات أسولومباردا Assolombarda ورابطة كوزمتيكا إيطاليا للشركات العاملة في قطاع مستحضرات التجميل.



وكشف التقرير أن لومبارديا سجلت النسبة الأكبر من شركات مستحضرات التجميل، حيث تضم أكثر من نصف الشركات على المستوى الوطني (54.9%)، تليها إميليا رومانيا (10.5%)، وفينيتو (6.6%)، وتوسكانا (5.9%) ولاتسيو (5.3%)، وبييمونتي (4.5%).



وقال بينيديتو لافينو، رئيس رابطة كوزمتيكا إيطاليا : تغادر مستحضرات التجميل مصانعنا كل يوم وتصل إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، حيث تحظى بالتقدير نظرا لجودتها وسلامتها وابتكارها وإبداعها.



ومن جانبه، صرح أليساندرو سبادا، رئيس أسولومباردا، أن صناعة مستحضرات التجميل تعزز وجود الصناعة الإيطالية في الأسواق الدولية، حيث يأتي 50.3% من إجمالي إيرادات شركات مستحضرات التجميل في لومبارديا من المبيعات الأجنبية. (أنسامد).





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