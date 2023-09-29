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  3. سيارة فيراري روما سبايدر بمفهوم جديد

سيارة فيراري روما سبايدر بمفهوم جديد

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - جاءت سيارة "فيراري روما سبايدر"، من إنتاج شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية، لتعزز مفهوم "الحياة الحلوة" خلف عجلة القيادة الذي تم تجربته مع السيارة الكوبيه.

ويمثل سقفها القماشي القابل للطي عودة إلى التقاليد القديمة، بعد تجارب سيارة كاليفورنيا وسيارة فيراري كاليفورنيا وسيارة فيراري بورتوفينو، التي كانت ذات سقف معدني قابل للسحب. وفي الواقع، لم يتم رؤية السقف الناعم في سيارة فيراري ذات محرك أمامي منذ عام 1954.

أما في حالة سيارة فيراري روما سبايدر، فإن السقف القماشي مصمم بحيث لا يؤثر على الراحة أثناء القيادة. ولهذا السبب فهو يتكون من 5 طبقات ويمكن دمجه بخمسة ألوان مختلفة مع كسوة السيارة، واحدة منها اختيارية.

خلال اختبارات القيادة التي جرت في سردينيا، كشف فتح السقف أن مقصورة الركاب تنقسم إلى منطقتين مخصصتين للسائق والراكب. في الجزء الخلفي، يوجد مقعدان يوفران إمكانية حمل طفلين، إذا لزم الأمر.

وتتميز السيارة بمحرك تيربو مزدوج V8 بقوة 620 حصان وعزم دوران 760 نيوتن متر. ويمكنها الانطلاق من سرعة صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 3.4 ثانية، فيما تتجاوز السرعة القصوى 320 كم/ساعة.

بدأت الشركة في تلقي طلبات شراء سيارة فيراري روما سبايدر بالفعل وستبدأ عمليات التسليم الأولى في نهاية هذا العام. (أنسامد).

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