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احتفال فيراجامو بمهرجان حصاد العنب

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - احتفل رجل الأعمال فيروتشيو فيراجامو بمرور 30 عاما على توليه إدارة شركة "البورو" وهى ملكية اريستو فلدارنو التى اشتراها الدوق اميديو دى سافويا اوستا عام 1993 والتى أصبحت الآن شركة كبيرة للزراعة العضوية وانتاج النبيذ وتضم أجنحة وفيلات وشقق فاخرة وبيوت ومزارع وثلاثة مطاعم بالإضافة إلى 85 هكتارا من مزارع الكروم.

وقال فيراجامو"عندما اشتريتها كانت تضم 3 موظفين واليوم يعمل بها 230 موظفاً بمتوسط أعمار 36 عاماً".

وأضاف بمناسبة افتتاح مهرجان حصاد العنب، أن الشركة مستمرة فى النمو وتعمل على بناء قبو كبير لتخزين الانتاج وسيتحول إلى منطقة لتذوق النبيذ، منوها أنه قبل نهاية العام سيتم افتتاح منطقة لوجستية جديدة على مساحة 3 الاف متر مربع فى اريتسو.

وقال : سيصل حجم الاستثمار الاجمالى إلى 2 مليون يورو وستتم إدارة جميع المنتجات هنا وسيكون هناك جزء مبرد تحت الأرض بواسطة الالواح الشمسية.

واختتم بالقول إن شركة البورو صديقة للبيئة ومن خلال استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة، تجنبت انتاج حوالى 1134 طن من ثانى أكسيد الكربون بالإضافة إلى وجود نظام لإعادة استخدام المياه مثل البحيرات الصناعية وغيرها لادارة النفايات العضوية التي يعاد استخدامها. (أنسامد).

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