روما: صراع النبيذ 15 اكتوبر

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - تقام لاول مرة مسابقة تحت اسم "صراع النبيذ" فى المدينة الاقتصادية فى روما يوم 15 اكتوبر القادم من تنظيم شركة "سوبرناتشورال"وهى احدى الشركات العاملة بمجال التحول البيئى والاستهلاك المستدام.



وستقام المسابقة من الساعة 12 ظهراً الى 11 مساءاً وتبدأ بدورات تصفيات تمهيدية وربع نهائى ونصف النهائى والنهائى .



وتصدر الاحكام من جمهور الحاضرين الذين سيتعين عليهم تذوق النبيذ المتنافس والتعبير بالتصويت عن مدى رضائهم .



والجائزة الاولى عبارة عن رحلة لشخصين لمعرض نبيذ فى لوار.



وخلال المسابقة ستتاح الفرصة امام محلات وصانعى النبيذ للترويج وبيع منتجاتهم كما ستقوم مجموعات تذوق الطعام باعداد قوائم خاصة لهذه المناسبة.



ويشارك فى هذا التحدى عشرون متجراً للنبيذ فى جميع انحاء ايطاليا.



(أنسامد).





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