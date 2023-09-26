امرأة ارمانى مشعة ومثيرة

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - فى اخر يوم لاسبوع ميلانو للموضة كعادته قام جورج ارمانى بعرض مجموعته لربيع وصيف 2024 واسماها "فايبز-مشاعر" وكلماته عن جوهر أسلوب واحد وأنيق لا يبحث عن المزيد من المال على كل شيء وتكلفة وتأثير رائع للغاية يتم استخلاصه في متناول اليد.



ويقول ارمانى مع كل إصدار لهذه المجموعة الجديدة يتبادر إلى الأذهان القول المأثور الشهير "الأناقة لا تُلاحظ بل يتم تذكرها" والتي على حد تعبير أرماني، تلخص عمل حياته.



واضاف يجب ألا تكون المرأة معقدة لطولها او لطريقة مشيها وان تعمل على ان تكون مثيرة بأي ثمن، يمكنها أن تكون امرأة عادية، ولكنها تتغير مع ظهور الوميض في عينيها.



لم تظهر على المنصة شورتات، أو سيقان عارية، أو كعب عالٍ، ولكن العديد من السراويل والأحذية المنخفضة، مصحوبة ببلوزات مطرزة، وفساتين أثيرية تتحرك على اجسام العارضات. يتحرك كل شيء، في سيمفونية من الأقمشة والألوان والسترات التي تذكرنا بأمواج البحر، والتي يتردد صداها أيضًا في التطريزات وألوان الخلفية، مع ومضات من البرونز والفضة تبدو وكأنها انعكاسات للضوء على المياه المتموجة.



(أنسامد).





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