عرض مجوهرات دار جوتشى بتوقيع المصمم الجديد دى سارنو

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - تقدم دار جوتشى الايطالية للازياء الراقية مجموعتها الاولى من المجوهرات فى 22 سبتمبر من تصميم المدير الابداعى الجديد ساباتو دى سارنو .



وتطلق جوتشى صور الحملة الجديدة المخصصة للمجوهرات وهى الاولى فى حقبة ما بعد اليساندرو ميشيل .



وقد ارتدت عارضة الازياء مجوهرات المجموعة وهى اول ظهور لساباتو فى عالم الموضة والذى يعود تاريخه الى سنوات عديدة وهو الظهور الاول له كمدير ابداعى لدار جوتشي .



وقد استوحى مجموعته من التصميم المميز للدار "سلسلة المرساة" فى اواخر الستينات وهى سوارات مجموعة "مارينا شين".



وقد اعيد تشكيل المجموعة خلال العقود اللاحقة حيث اصبح عنصراً مميزاً ورمزاً لتاريخ الدار .



وتم تصوير الحملة فى قصر "مارمونت" فى لوس انجلوس وتعكس رؤية دى سارنو . (أنسامد).





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