مهرجان البيرة فى ميونيخ فى اكتوبر بحضور 3 طهاة ايطاليين

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - ينطلق اهم مهرجان للبيرة فى العالم فى ميونخ من 18 الى 21 اكتوبر ويشارك به ثلاثة طهاة ايطاليين وهم الشيف فيليس لوباسو الحائز على نجمة ميشلان فى 2011 والشيف روبرتو أباداتى والمدرب بشكل احترافى على الاطباق الكلاسيكية والاكاديمية والشيف روبرتو فيميانى الذي أنشأ ركنًا بمطبخه فى ميلانو بقائمة مخصصة لمهرجان أكتوبر 2023.



وقد بدأ الاحتفال بالبيرة عام 1810 بمناسبة زواج الأمير والملك المستقبلي لودفيج الأول ملك بافاريا والأميرة تيريز أميرة ساكسونيا هيلدبورجهاوزن. وبعد ثماني سنوات، في عام 1818، تناول ويليام الأول، ملك فورتمبيرغ، الفكرة مرة أخرى، ودعا إلى مهرجان كبير في شتوتغارت للتخفيف من معنويات المزارعين الذين فقدوا محصولهم بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى ظهور مهرجان كانشتاترفولكسفيست.



وتبدأ الاحتفالات بدئاً من منتصف سبتمبر حتى منتصف اكتوبر : فى فيينا من 21 سبتمبر الى 8 اكتوبر وفى ترينتو فى ايطاليا من 15 سبتمبر الى 15 اكتوبر.



ويقترح الشيف فيليس لوباسو طبق الارز و اللحم البقرى مع الخردل و السمسم المحمص مع البطاطس.



بينما يرى الشيف روبرتو اباداتى سندوتش من العيش الاسمر مع السومون فيميه والجبنة مع الكريمة والجرجير .



ويرى روبرتو فيميانى كطبق رئيسي، لحم العجل البافاري الأبيض مع الخردل الحلو والبسكويت الساخن. (أنسامد).





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