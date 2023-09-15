نمو صادرات إيطاليا من النبيذ إلى البرازيل

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - تسجل الصادرات الإيطالية من النبيذ إلى البرازيل ارتفاعا كبيرا، إذ جاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة في هذا السوق الهام الذي يضم أكثر من 200 مليون مستهلك، مع أرقام اقتصادية متزايدة وهوامش تنمية جيدة لتصدير النبيذ الإيطالي.



تمثل البرازيل "رهانًا مهمًا" لشركة Veronafiere/Vinitaly، التي سجلت في معرض Wine South America المشارك في Bento Concalves، في ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية، "عددًا قياسيًا من العارضين الإيطاليين".



في الجناح الإيطالي، والذي سيختتم فاعلياته غدًا، يوجد أكثر من عشرين مشغلًا، يمثلون العشرات من العلامات التجارية والأصناف، منهم 13 في الجناح الذي تنظمه Ice/Ita.



وفي الفترة بين يناير إلى أغسطس، سجلت صادرات النبيذ الإيطالي إلى البرازيل نموا بـ 4.4٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مع مبيعات ارتفعت من "23,5 إلى 24,6 مليون دولار"، حسبما أكد فرديناندو فيوري. رئيس مكتب Ice/Ita في البرازيل.



وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن البرازيل هي رابع أكبر سوق للإيطاليين في الأمريكتين، بعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



(أنسامد).





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