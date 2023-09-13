إكسبو أوساكا 2025، الجناح الإيطالي معرض للخبرة

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - تم عرض الجناح الإيطالي لمعرض إكسبو أوساكا 2025 في مدينة بيرغامو، وهو الجناح الذي سيستضيف الكرسي الرسولي بداخله لأول مرة.



ومن المتوقع أن يبدأ العمل في ديسمبر من هذا العام.



وسيظهرالجناح كهيكل منفذ لضياء السماء والبحر المحيط به.



وسيتم فتحه على الواجهة الرئيسية، مما يخلق صورة ردهة كبيرة ذات رواق، موضوعة لتأطير الهندسة المعمارية الداخلية لمسار رحلة المعرض.



سيتم مرافقة الزائر في رحلة إبداعية تجربة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: المسرح، والمدينة المثالية، والحديقة الإيطالية.



بدأ التصميم من تحليل المناخ لتحديد خصوصيات مناخ أوساكا.



وسيصبح الجناح، بمجرد انتهاء دورة حياته، منجمًا للمواد: كل عنصر له خصائص (مادة، تصميم، تكنولوجيا) تسمح له بالتحول بشكل طبيعي دون الخضوع للمعالجة اللاحقة، من أجل التكيف مع الاحتياجات الجديدة.



(أنسامد).





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