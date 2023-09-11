فنادق ومطاعم كوستا سميرالدا تمدد موسم الصيف حتى أكتوبر

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - قررت فنادق ومطاعم كوستا سميرالدا تمديد موسم الصيف حتى شهر أكتوبر القادم وذلك بفضل حالة الجو فى سردينيا.



وتطبق الفكرة كافة فنادق ومنتجعات كوستا سميرالدا الفاخرة والبلدات الداخلية مثل لوجوسانتو، والتي اتفقت فيما بينها على استمرارية النشاط فى المدينة حتى نهاية أكتوبر.



وقال مدير منتجع 7بينز فيتو سبالوتو "لقد سجل شهر سبتمبر في بدايته نسبة إشغال تصل الى 75 بالمائة ونتوقع انتهائه بنسبة إشغال 85 بالمائة بقوة عمل حوالى 55 بالمائة وتصل الى 65 بالمائة ".



وأشار "إننا نعتمد في شهرى سبتمبر وأكتوبر على وكلاء السياحة وعلى التجمعات الامريكية الفاخرة والتى تضم سائحين يرغبون فى اكتشاف الأماكن الجديدة وعيش تجارب أصلية". (أنسامد).



