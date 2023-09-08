الأغذية العضوية تنمو بنسبة 9% في السوق المحلية والصادرات 8%

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - تستمر المنتجات العضوية الإيطالية في النمو، سواء من حيث الإنتاج أو من حيث المبيعات.



وفي عام 2022، نمت مبيعات الأغذية العضوية في السوق المحلية بنسبة 9% مقارنة بعام 2022، لتتجاوز خمسة مليارات يورو وتمثل 4% من مبيعات التجزئة العضوية العالمية.



يعد أداء صادرات المنتجات الغذائية الزراعية العضوية الإيطالية إيجابيًا أيضًا، حيث وصل إلى 3.6 مليار يورو في عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة +8٪ (العام المنتهي في يوليو) مقارنة بالعام السابق، وفقا للبيانات التي نشرتها "نوميسما" في افتتاح صالون "سانا" في بولونيا، حيث حمل اليوم الأول اسم "الثورة البيو 2023، الحالات العامة للزراعة العضوية".



تقول سيلفيا زوكوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Nomisma، "لقد تم تأكيد اهتمام المستهلك بالمنتجات العضوية، ولكن السياق الاقتصادي الحالي والاستهلاك الذي يخضع لمراجعة كبيرة بسبب السيناريو التضخمي وأنماط الحياة والمواد الغذائية المتغيرة باستمرار تمثل عوامل تكييف السوق، حيث يتم تأكيد النمو في القيمة ولكن في مواجهة تباطؤ في الحجم". (أنسامد).





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