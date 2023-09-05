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  3. ارمانى مع "ليلة موضة"علي هامش مهرجان البندقية للافلام

ارمانى مع "ليلة موضة"علي هامش مهرجان البندقية للافلام

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - قدم جورجيو ارمانى عرض للازياء بعنوان "ليلة موضة" على هامش مهرجان البندقىة للأفلام الذي يقام حالياً في المدينة السياحية الشهيرة.

وكان من بين المدعوين صوفيا لورين وجيسيكا تشاستين وكاترينا مورينو وجوزيبى تورناتور.

وقد تم إعداد العرض بعناية فائقة في أحد الأماكن الساحرة بالبندقية وهو حوض بناء السفن فى سيرينيسيما في المجمع القديم بعد ترميمه.

وقد بدأ العرض وكأنه عرض أزياء متنقل والذي ينقل عالم ارمانى إلى أهم مدن العالم والذي لامس حتى الآن لندن وطوكيو وبكين وروما ونيويورك وباريس ودبىوسانت موريتز.

وكانت البداية مع عرض "ارمانى بريفيه" وقدمت الدار العديد من الفساتين المستوحاة من تراث المدينة.

ويرجع ارتباط جورجيو أرماني بمهرجان البندقية السينمائي طويل الأمد منذ نشأت هذا الحدث الفنى الكبير في عام 1990، وهو عام العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي "صنع في ميلانو" للمخرج مارتن سكورسيزي. في تلك المناسبة، أقام المصمم حفلاً كبيراً على شرف المخرج .

وعلاوة على ذلك، على مر السنين، عمل جورجيو أرماني باستمرار مع الممثلين والمخرجين الموجودين في البندقية، حيث ألبسهم ابداعاته للسجادة الحمراء.

ويتضمن هذا الاحتفال بالعلاقة بين جورجيو أرماني والسينما أيضًا تجديد شراكة أرماني للتجميل باعتبارها الراعي الرئيسي للمهرجان، للسنة السادسة على التوالي. (أنسامد).

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