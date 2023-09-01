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"قطف التفاح"، تجربة سياحية في ترينتينو

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - في الفترة من 15 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، يصبح قطف التفاح في وديان ترينتينو نوتشي تجربة سياحية أصيلة.

ويمكن للسياح وزوار المدينة الانغماس في صفوف بساتين التفاح وفهم أهمية الاتحاد بين العمل والطبيعة، وكشف أسرار وجهود الإنتاج التاريخي المتميز ومع الوجه الأصيل للإقليم.

ولدت هذه المبادرة، التي تضم وديان و11 مزرعة، نتيجة للتعاون بين شركات الترويج السياحي في فال دي نون وفال دي سول وجمعية سترادا ديلا ميلا وميليندا.

لمدة 5 أسابيع، سوف يكتشف الزوار أماكن ومناظر طبيعية فريدة مع تذوق المنتجات المختارة شخصيًا والتي تنتهي على الطاولات بين الفطائر والفواكه المجففة والعصائر.

وعلى مدار يوم واحد، يشارك الزائر في الحصاد ويتعلم كيفية التمييز بين الأصناف والصفات، وهي تجربة موجودة بالفعل في محصولي العنب والزيتون وتنتشر الآن بين بساتين التفاح.

توضح المجالس السياحية في وديان ترينتينو، "توزيع المبادرة على مدى فترة ممتدة مدتها خمسة أسابيع يمثل قيمة مضافة للزوار، الذين ستتاح لهم الفرصة للتعرف على أنواع مختلفة من التفاح التي تنضج في فترات مختلفة".

وأضافت "تمثل عمليات التذوق التقليدية فرصة ممتازة لاكتشاف المنتجات المحلية ولكنها لا تسمح لك بإدراك أن وراء المنتج النهائي هناك التزام مستمر من قبل المشغلين، واختيارات المهندسين الزراعيين، وتقنيات الزراعة المكررة "على مر السنين، من الزراعة إلى الحصاد. (أنسامد).

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