تاريخ حديقة نينفا إحدى أجمل حدائق العالم

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - قامت مؤسسة روفريدو كايتاني التي تدير اليوم حدائق نينفا وكنزها الرائع الذي تبلغ مساحته عشرة هكتارات في أراضي بلدية سيسترنا دي لاتينا، بفتح ابوابها للجمهور من مارس إلى نوفمبر فقط في عطلات نهاية الأسبوع للجولات المصحوبة بمرشدين مع محدودية الزيارات .



تسبب وباء الملاريا الذي ضرب سهل بونتين عام 1381 فى تدمير قرية نينفا المحصنة فى قلب جنوب لاتسيو بالقرب من نهر ليبينى حيث كانت المدينة معزولة بسبب الجبال المحيطة بها بالإضافة للمستنقع الذي قطع الطريق الوحيد الذي يصل بين روما ونابولى.



تعرضت المدينة للنهب ولم يتم إعادة بنائها وسقطت فى النسيان.



ويوجد بها 7 كنائس و250 منزلاً بالإضافة إلى المحلات التجارية والمطاحن وورش المعادن والأقمشة التي حققت ثروة كبيرة.



وقد أعطت النبيلة ادا بوتل ويلبراهام مع أبنائها ميلاداً جديداً للقرية وقامت باستصلاح الأهوار والقضاء على الأعشاب الضارة وزراعة اشجار البلوط والسرو والزان وعدد كبير من الورود عام 1920.



وكانت تلك أول نواة لأحد أجمل الحدائق في العالم يزورها كل عام 75 ألف شخص التي يبلغ عمرها أكثر من 100 عام. (أنسامد).





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