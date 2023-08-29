الحفلات والسحر في مهرجان البندقية السينمائى

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - يحتفل مهرجان البندقية السينمائى بالذكرى الثمانين لإنشائه وتم إلغاء حدث واحد فقط وهو حفل ارمانى بيوتى الذي كانت نجمته كيت بلانشيت (عضو مجلس إدارة اتحاد الممثلين الأمريكيين).



وستظل صالة كامبارى الواقعة أمام كازينو ليدو القديم مباشرة هي القلب النابض للمهرجان وهي مقر الاجتماعات خلال النهار والمقابلات والحفلات في المساء.



ويقام المهرجان في الفترة من 30 اغسطس وحتى 9 سبتمبر القادم.



يعتبر المهرجان من أكثر مهرجانات العالم تألقا، ويعد جزءا من بينالي فينيسيا، الذي يعد معرضا فنيا ضخما ومهرجانا للفن المعاصر جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان إضافة لجائزة كأس فولبي التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة. (أنسامد).





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