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الكوكتيلات والسبريتز والنيجروني الأكثر شعبية في إيطاليا

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - تصدر سبريتزي ونيجروني الكوكتيلات الأكثر شعبيا على نطاق واسع في جميع أنحاء إيطاليا.

ولكن بتحليل الاتجاه الموسمي والاستهلاك على المستوى المحلي، يحظى موخيتو بتقدير أكبر في المناطق الشمالية، بينما يحظى جين تونيك، بشعبية في فال داوستا والكوكتيل أمريكان في فريولي فينيسيا جوليا، بينما يتصدر مارجريتا في ليغوريا وبيديمونتي.

وفي سردينيا يتصدر مشروب بينا كولادا ومشروب "موسكو" في ماركي.

وتعتبر الكوكتيلات غير الكحولية هي الأكثر شعبية خاصة في ماركي وسردينيا وأبروتسو.

هذا ما يظهر من التحليل الذي أجراه Tilby، مكتب النقد التابع لمجموعة Zucchetti Group، والذي حدد، من خلال مرصد المشروبات والأطعمة التابع له، الاتجاه فيما يتعلق بالكوكتيلات والنبيذ من خلال الكشف عن الاتجاهات الإقليمية والموسمية وتفضيلات الإيطاليين والفترة التي يتم فيها تناول المشروبات التي يتم استهلاكها أكثر.

ويظهر التحليل أن "الصيف هو بلا شك الموسم الذي يكون فيه استهلاك الكوكتيلات أكبر، ولكن من الممكن أيضًا تحديد بعض الاتجاهات ذات الصلة بفترة الخريف والشتاء".

يصل الاهتمام بمشروبات Spritz وNegroni وGin Tonic إلى ذروته مع حلول العام الجديد، بينما تفضل المشروبات مثل Mojito خاصة بين شهري يونيو وسبتمبر. (أنسامد).

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