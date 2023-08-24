"صنع في مالجا" لتذوق الأجبان المقترنة بالنبيذ الفاخر

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - يقام فى الفترة من 1 الي 3 ومن 8 الى 10 سبتمبر النسخة 2023 من معرض "صنع فى مالجا" لتذوق الاجبان مقترنة بالنبيذ الفاخر والبيرة الجبلية .



من المتوقع أن يصل عدد عشاق الطعام والنبيذ الإيطاليين والأجانب، في أول عطلتي نهاية أسبوع من شهر سبتمبر في أسياجو، إلى 100.000 شخص على استعداد لتذوق وشراء الجبن والنبيذ والبيرة الجبلية التي يقدمها أكثر من مائة عارضاً.



ويعتبر المعرض موعداً مع عالم الألبان الذي يتضمن تذوقًا موضوعيًا لأجبان الجبال الأكثر رواجًا مقترنًا بالنبيذ الفاخري عصور مختلفة مع النبيذ الفاخر في العالم، وأجبان الحليب الخام مع الفقاعات الجبلية، وأجبان بيدمونت مع النبيذ من المنطقة، والأجبان الفرنسية مع النبيذ حيث يتم إنتاج نبيذ جورا وبارميجيانو ريجيانو في الجبال باستخدام النبيذ من جزر البحر الأبيض المتوسط والنبيذ اللبناني من شاتو موزار والجبن والنبيذ من وادي أوستا.



وسيضم المعرض بعض المنتجات الفاخرة من جنوب تيرول مثل السلامي التيرولي، الفرانكفورتر الحرفي في إصدارات مختلفة، البريسولا، الخنزير البري، لحم الغزال والسلامي.



وأخيرا يقدم المعرض العسل ومنتجات الخبز الجبلي والمربات والمشروبات الكحولية والخل البلسمي والشاي وشاي الأعشاب والأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل المشتقة من النشاط الزراعي.



و في نفس الوقت الذي يقام فيه مهرجان "صنع فى مالجا"، يقام مهرجان " البيرة الجبلية" المخصص للبيرة الجبلية في حدائق قصر كارلى، ويستضيف 10 مصانع جعة من جبال الألب الإيطالية. ستقدم الحانة الجبلية الكبيرة في ساحة كارلي الأطباق التقليدية: جنوكتشي مع بطاطس روتزو، بيتزا، كاسونسيلي، نقانق، تورتيل البطاطس، أروستيسيني، قطع لحم الضأن والبيرة الحرفية. (أنسامد).





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