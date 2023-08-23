العائلات المالكة ونجوم هوليوود يقضون عطلاتهم في إيطاليا

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - من بين الاتجاهات الأكثر إثارة للاهتمام في مجال الرفاهية والتي ظهرت مؤخرا في إيطاليا، قيام أعضاء من العائلات المالكة العربية والأوروبية بقضاء العطلات الصيفية في الفيلات والمساكن الفاخرة، والذي يمثل الخيار الأمثل لأولئك الذين يرغبون في تجربة عطلة من الدرجة الأولى.



وهناك 40 فيلا نشطة فى مجال الإيجارات بين بوسيتانو وكابري وأمالفي ورافيلو وإيشيا، وقريبًا كومو، يرتادها أفراد من العائلات المالكة المهمة وعملاء كبار الشخصيات الذين يرغبون في قضاء عطلات هادئة وفاخرة فى إيطاليا.



بالإضافة إلى الراحة والموقع، تضم الفيلات الحصرية موظفين متخصصين على مدار 24 ساعة، وخدمة كونسيرج توفر إمكانية الحجز لجميع الأنشطة المكملة للإقامة مثل النقل الخاص، وتأجير القوارب واليخوت، والطاهي في المنزل، والمناسبات مع توفير مخططو الحفلات والمصورين، وحتى المطاعم مباشرة في المنزل.



أصبح عالم العقارات الفاخرة للإيجار، البديل للمنتجعات المميزة، فهو في تطور كامل: الهدف ليس فقط العملاء الإيطاليين ولكن أيضًا العملاء الأجانب بينما يغيب الروس لأسباب سياسية واضحة، فمن بين العملاء البارزين هناك عائلات ملكية عربية تعتمد على البحث عن عقارات حصرية في أوروبا حيث يمكنهم قضاء عطلة فاخرة، بالإضافة إلى ممثلين أمريكيين.



تقول جيادا فيليبيتي ديلا روكا، المؤسس للشركة المسئولة ايليت فيلاز "مقارنة بالسوق المرجعية، يتعلق الأمر بإدارة العقارات في القطاع الفاخر وليس فقط تسويق الفيلات" لواقع أصبح نقطة مرجعية في هذا القطاع والذي في عامين فقط، زادت مبيعاته بمقدار 10 أضعاف لتصل إلى 1.3 مليون في عام 2022 والتي ستتجاوز 2.5 مليون في عام 2023، وذلك بفضل إدارة المواقع الحصرية من كابري إلى ساحل أمالفي بأكمله للعملاء الدوليين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط. (أنسامد).





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