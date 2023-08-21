مازيراتي تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة في كاليفورنيا

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - كشفت شركة مازيراتي الإيطالية لصناعة السيارات، عن سيارتها الجديدة الخارقة MCXtrema خلال فاعلية في أسبوع مونتيري للسيارات، في كاليفورنيا، وهو معرض دولي مخصص لهواة جمع السيارات الأكثر تطورًا، يقام كل عام.



وستكون هذه السيارة مخصصة لحلبة السباق فقط.



ومن المقرر أن يتم إنتاج 62 سيارة فقط من هذا الطراز الذي يتمتع بحلول تقنية تتجاوز حدود أداء السيارات العادية.



وصرح ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي : جاءت سيارة مازيراتي MCXtrema الخارقة، في إطار مشروع مخصص لمجموعة مختارة من العملاء الذين يهتمون بشكل خاص بالتفاصيل المميزة، بدءًا من التصميم الأكثر تطوراً وابتكارًا إلى الأداء الاستثنائي، مضيفا أن السيارة تجسد الروح الرياضية المميزة لجوهر مازيراتي.



تتمتع السيارة بمحرك بقدرة 740 حصان، لتصبح أقوى سيارة مضمار للعلامة التجارية التي يقع مقرها في مدينة مودينا، وتصفها الشركة بأنها سيارة "جريئة واستثنائية من كافة النواحي"، ومصممة لهواة الجمع والعملاء المخلصين للعلامة التجارية. (أنسامد).





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