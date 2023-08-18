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عام صعب للنبيذ في إيطاليا وفرنسا بسبب المناخ والطفيليات

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - عام صعب ينتظر صناعة النبيذ في إيطاليا وفرنسا على السواء، مع بدء حصاد محصول الكروم الذي تأثر بشدة بسبب التغير المناخي وانتشار الطفيليات.

وتعمل شمس أغسطس على التخفيف من الأضرار الناجمة عن الحصاد الصعب لمحصول الكروم الذي بدأ لتوه في فرانشاكورتا ولأصناف صقلية المبكرة.

وتواجه المناطق في جنوب ووسط البلاد وباء انتشار العفن الفطري الناعم ونوع من الطفيليات الأخرى، لكن يتوقع المشغلون أن يكون الحصاد "منتظم مع انخفاض طفيف في الكمية" في باقي المناطق، مشيرين إلى أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بالجودة.

حتى خارج جبال الألب، قاومت معظم مناطق النبيذ تأثيرات المناخ والأمراض، باستثناء بوردو المتضررة من العفن الفطري الناعم.

وبحسب وزارة الزراعة، لم يسبق أن يكون العام المنتظر للحصاد به كثيرا من الشكوك حول إيطاليا، مثل العام الجاري.

وكان الأكثر تفاؤلاً مزارعو الكروم النشطين في المناطق الأكثر برودة في شمال إيطاليا، لكن في سان ليوناردو، فالمحصول ليس مبشرا.

يقول المزارع ترانتينو أنسليمو، "أولا جفاف كبير، ثم فجأة أمطار، وأمطار، لقد عملنا على تجفيف الكروم سريعا، ونتوقع انخفاضا في المحصول بنسبة 20٪".

في فينيتو، من الممكن أن يقلل الصقيع الإنتاج في مقاطعة بيلونو بنسبة 30٪، وكذلك في مقاطعة فيتشنزا بنسبة 15٪. (أنسامد).

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