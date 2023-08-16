كوستا سميرالدا.. موسم سياحى قياسي

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - يقول أصحاب الفنادق فى كوستا سميرلدا إن الموسم السياحى الحالى يعتبر قياسياً على هذه الشواطئ على الأقل حتى أسبوع 15 أغسطس.



لكن هناك حقيقة مؤكدة أن هذا الشاطئ الفاخر، الواقع شمال سردينيا، لا يعرف أزمة في الوقت الحالي، وأنما كل الفنادق الفاخرة محجوزة بالكامل.



جاء تطوير هذا الشاطئ من خلال الأمير كريم آغا خان في بداية ستينات القرن الماضي، ويضم فنادق فاخرة ومنتجعات يقبل عليها المشاهير ورجال الأعمال والسياسيين. ويعرف الشاطئ بمملكة الطائرات الخاصة نظرا لإقبال الأثرياء باستخدام طائراتهم الخاصة.



ويقع ملكية الشاطئ في الوقت الحالي في يد صندوق قطري، ولكن تديره سميرالدا القابضة.



وفي الصيف الحالي، لا يوجد موطىء لقدم فى فنادقها الفاخرة، تمامًا كما لا يوجد مكان فى مرسى بورتو سيرفو حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.



ويقول مدير منطقة كوستا سميرالدا، فرانكو مولاس، "هذا الصيف حطم الرقم القياسي تمامًا فنحن راضون جدًا عن أداء موسم 2023، والذي أكد بعد العام الماضي زيادة في كل من نوعية الزوار والثقل الهائل والمستمر من لسياح أمريكا الشمالية ولكن جميع قطاعاتنا الجغرافية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية أعيد تأكيدها جميعًا كما في العام الماضي".



ويؤكد، "السوق السياحية الإيطالية اثبتت نفسها بشكل جيد للغاية ".



(أنسامد).





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