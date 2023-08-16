كوستا سميرالدا.. موسم سياحى قياسي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. رفاهية
  3. كوستا سميرالدا.. موسم سياحى قياسي

كوستا سميرالدا.. موسم سياحى قياسي

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - يقول أصحاب الفنادق فى كوستا سميرلدا إن الموسم السياحى الحالى يعتبر قياسياً على هذه الشواطئ على الأقل حتى أسبوع 15 أغسطس.

لكن هناك حقيقة مؤكدة أن هذا الشاطئ الفاخر، الواقع شمال سردينيا، لا يعرف أزمة في الوقت الحالي، وأنما كل الفنادق الفاخرة محجوزة بالكامل.

جاء تطوير هذا الشاطئ من خلال الأمير كريم آغا خان في بداية ستينات القرن الماضي، ويضم فنادق فاخرة ومنتجعات يقبل عليها المشاهير ورجال الأعمال والسياسيين. ويعرف الشاطئ بمملكة الطائرات الخاصة نظرا لإقبال الأثرياء باستخدام طائراتهم الخاصة.

ويقع ملكية الشاطئ في الوقت الحالي في يد صندوق قطري، ولكن تديره سميرالدا القابضة.

وفي الصيف الحالي، لا يوجد موطىء لقدم فى فنادقها الفاخرة، تمامًا كما لا يوجد مكان فى مرسى بورتو سيرفو حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

ويقول مدير منطقة كوستا سميرالدا، فرانكو مولاس، "هذا الصيف حطم الرقم القياسي تمامًا فنحن راضون جدًا عن أداء موسم 2023، والذي أكد بعد العام الماضي زيادة في كل من نوعية الزوار والثقل الهائل والمستمر من لسياح أمريكا الشمالية ولكن جميع قطاعاتنا الجغرافية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية أعيد تأكيدها جميعًا كما في العام الماضي".

ويؤكد، "السوق السياحية الإيطالية اثبتت نفسها بشكل جيد للغاية ".

(أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط