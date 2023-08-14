الولايات المتحدة أكبر سوق لمبيعات لامبورجيني

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - سجلت شركة لامبورجيني الإيطالية الرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة نتائج قياسية في النصف الأول من عام 2023 من حيث المبيعات والإيرادات والأرباح، كما أكدت الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر سوق للعلامة التجارية، حيث بلغت المبيعات 1625 سيارة، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.



على وجه التحديد، لا تزال كاليفورنيا السوق الأكثر ربحية لشركة لامبورجيني في الولايات المتحدة ، بالنظر إلى أنها تمثل 25% من إجمالي المبيعات، بينما تحتل فلوريدا المرتبة الثانية بنسبة كبيرة تبلغ 19%، وبنسلفانيا (14%).



وبالتالي، تتوسع شبكة المبيعات باستمرار في المنطقة، كما يتضح من افتتاح صالة عرض جديدة في 18 يوليو في نيوبورت بيتش بجنوب كاليفورنيا، عقب إنشاء صالة عرض أخرى في بداية عام 2023 وهي صالة ويستلاك، بالإضافة إلى صالات عرض أخرى مثل تلك الموجودة في بروارد (فلوريدا)، وفيلادلفيا (بنسلفانيا)، وناشفيل (تينيسي) وكولومبوس (أوهايو).



وصرح أندريا بالدي، الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني في أمريكا : نحن فخورون بأن نحقق نتائج قياسية في النصف الأول لمنطقة الأمريكتين مرة أخرى هذا العام.



لا تشير هذه الأرقام فقط إلى أن الطلب على منتجنا قوي بشكل لا يصدق، ولكنها تأتي أيضًا في توقيت هام وفي مرحلة التحول إلى إنتاج سيارات هجينة لجميع الطرازات بحلول نهاية عام 2024. (أنسامد).





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