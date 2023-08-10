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افتتاح فنادق فاخرة في روما من بولجري إلى سيكس سينسز

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - حان الوقت أخيرا ليفتح فندق بولجري روما Bulgari أبوابه ويرحب بضيوفه. يمثل الفندق تعبيرا جديدا عن روح بولجري في مدينة روما الخالدة.

وهكذا يصبح الفندق الجديد وجهة أيقونية شهيرة على الفور نظرًا لدور روما كمسقط رأس لدار بولجري وخط إلهام لا نهاية له في تاريخها الطويل، ويحتل الفندق الجديد عنوانا لامعا في ساحة الإمبراطور أغسطس في قلب منطقة كامبو مارزيو.

ويضم فندق بولجري روما 114 جناحا وغرفة مزينة بتنويعات لونية مستوحاة من مدينة روما، بالإضافة إلى تجارب الأطعمة ونمط الحياة المميز لفنادق بولجري، بما في ذلك مطعم إل ريستورانتي - نيكو روميتو، وبار بولجري، ولوبي لاونج، والسبا، وأول معمل شوكولاتة وحلويات بولجري دولتشي في إيطاليا.

وقبل بضعة أشهر، أفتتح فندق "سيكس سينسز روما" Six Senses Rome أبوابه في قصر "سلفياتي تشازي ميلليني" التاريخي ويمثل هذا الإنجاز البارز أيضاً استكمال أعمال الترميم والتجديد للواجهة الرائعة لكنيسة "سان مارسيلو آل كورسو" المجاورة، والتي تعتبر أول مشاريع الاستدامة برعاية الفندق. وأفتتح كذلك فندق ماريوت روما W Rome by Marriott الفاخر بالقرب من فيا فينيتو، مع مجموعة حيوية للغاية من الأحداث والموسيقى. وقد تم افتتاح فندق انتركونينتال امباشادوري بالاس Intercontinental Ambasciatori Palace في روما والذي شهد عودة العلامة التجارية البريطانية الفاخرة إلى العاصمة بعد توقف دام سبع سنوات.

ولكن هذا ليس كل شيء، فمن المنتظر افتتاح فندق فور سيزونز Four Seasons وماندارين أورننتال Mandarin Oriental ونوبو Nobu وروميو روما Romeo Roma في وقت قريب. (أنسامد).

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