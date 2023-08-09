لعبة الأضاد على طاولات الطعام العصرية بمطعم فولي الفاخر

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - بدأ الشيف لوسيانو مونوسيليو لعبة لغة الأضاد على الطاولات فهو يجمع مثلا بين الدجاج والفلفل والحبار و المكرونة والفاصوليا.



يقدم الشيف فكرته عن الطعام فى مطعم فولي الفاخر في فيلا اغريبينا التاريخية في روما فوق نهر التيبر ومطعم بيازا ديل تياترو دى بومبيو في روما ايضاً ويحرص على التوازن المثالى فى تركيبات غير عادية مع مواد خام فاخرة .



يمكن للضيف اختيار قائمة طعام انتقائية أو اختيار واحد من مسارين لتذوق الطعام من 4 اطباق من القائمة التيوضعها الشيف بعناية فائقة.



ويعتبر مونوسيليو واحداً من أصغر الطهاة الأيطاليين فقد درس 10 دورات وسافر حول العالم وحصل على تقدير مرموق لنجمة ميشلان بعمر 27 سنة فقط.



ومن بين الاطباق المتضادة التي يقدمها قلب لحم البحر مع السمك البوري الأحمر ويقدم ايضاً الجمبري مع لحم الخنزير او القواقع والذرة المشوية. (أنسامد).





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