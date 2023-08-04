يوم البيرة العالمي: 45٪ من المصطافين يفضلون الجعة مع العشا

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - يتوافق الصيف والاسترخاء جنبًا إلى جنب مع متعة الانغماس في مذاق الطعام الجيد والشراب الجيد، وهو أمر يتوافق مع البيرة، التي تعد المشروب المفضل للمواطنين في إيطاليا.



وكشف استطلاع أجراه مركز أبحاث "Bva Doxa" لصالح مركز المعلومات الخاص باتحاد البيرة بمناسبة يوم البيرة العالمي، أن 45٪ من المصطافين تناول الجعة أثناء العشاء أو بعد العشاء.



كما تتزايد لحظات الاستهلاك، لا سيما على شاطئ البحر ، حيث صرح ما يصل إلى 6 من كل 10 ممن تمت مقابلتهم أنهم يسمحون لأنفسهم ببعض الرشفات مقارنة بعاداتهم، وكذلك في الريف (52٪).



يشير محللو Assobirra إلى أن البيرة في العطلة لا تخلق فرصًا للتواصل الاجتماعي بشكل أكبر فحسب، بل تصبح أيضًا وسيلة للتعرف على الأماكن التي تمت زيارتها وثقافات الأشخاص الذين يسكنونها بشكل أفضل في سياق الفضول والذي يدفع الإيطاليين لاكتشاف أذواق جديدة أثناء احتساء البيرة المحلية.



وقال 73٪ من المشاركين أنهم جربوا أنواعًا جديدة من البيرة خلال رحلاتهم الأخيرة و82٪ لقضاء العطلات في الخارج، خاصة في إسبانيا (23٪) واليونان (18٪) وألمانيا (18٪).



وأخيرًا، تم تأكيد البيرة، حتى في العطلة على أنها المشروب المثالي لمرافقة الأطباق المختلفة: بالنسبة لجميع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم تقريبًا (92٪)، تبرز البيرة الرفيق المثالي لوجبات الطعام بين لحظات الاستهلاك المفضلة.



يظل مزيج البيتزا والبيرة هو الأكثر تفضيلاً حتى عند السفر (92٪).



يتبع ذلك الجمع بين الأطباق الصيفية مثل السندويشات أو اللفائف (82٪) واللحوم الباردة والأجبان (70٪) وأطباق اللحوم الباردة (45٪) والسلطات (37٪) والأطباق الأولى الباردة (36٪). (أنسامد).





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