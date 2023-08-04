يوم البيرة العالمي: 45٪ من المصطافين يفضلون الجعة مع العشا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. رفاهية
  3. يوم البيرة العالمي: 45٪ من المصطافين يفضلون الجعة مع العشا

يوم البيرة العالمي: 45٪ من المصطافين يفضلون الجعة مع العشا

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - يتوافق الصيف والاسترخاء جنبًا إلى جنب مع متعة الانغماس في مذاق الطعام الجيد والشراب الجيد، وهو أمر يتوافق مع البيرة، التي تعد المشروب المفضل للمواطنين في إيطاليا.

وكشف استطلاع أجراه مركز أبحاث "Bva Doxa" لصالح مركز المعلومات الخاص باتحاد البيرة بمناسبة يوم البيرة العالمي، أن 45٪ من المصطافين تناول الجعة أثناء العشاء أو بعد العشاء.

كما تتزايد لحظات الاستهلاك، لا سيما على شاطئ البحر ، حيث صرح ما يصل إلى 6 من كل 10 ممن تمت مقابلتهم أنهم يسمحون لأنفسهم ببعض الرشفات مقارنة بعاداتهم، وكذلك في الريف (52٪).

يشير محللو Assobirra إلى أن البيرة في العطلة لا تخلق فرصًا للتواصل الاجتماعي بشكل أكبر فحسب، بل تصبح أيضًا وسيلة للتعرف على الأماكن التي تمت زيارتها وثقافات الأشخاص الذين يسكنونها بشكل أفضل في سياق الفضول والذي يدفع الإيطاليين لاكتشاف أذواق جديدة أثناء احتساء البيرة المحلية.

وقال 73٪ من المشاركين أنهم جربوا أنواعًا جديدة من البيرة خلال رحلاتهم الأخيرة و82٪ لقضاء العطلات في الخارج، خاصة في إسبانيا (23٪) واليونان (18٪) وألمانيا (18٪).

وأخيرًا، تم تأكيد البيرة، حتى في العطلة على أنها المشروب المثالي لمرافقة الأطباق المختلفة: بالنسبة لجميع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم تقريبًا (92٪)، تبرز البيرة الرفيق المثالي لوجبات الطعام بين لحظات الاستهلاك المفضلة.

يظل مزيج البيتزا والبيرة هو الأكثر تفضيلاً حتى عند السفر (92٪).

يتبع ذلك الجمع بين الأطباق الصيفية مثل السندويشات أو اللفائف (82٪) واللحوم الباردة والأجبان (70٪) وأطباق اللحوم الباردة (45٪) والسلطات (37٪) والأطباق الأولى الباردة (36٪). (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط