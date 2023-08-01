جولة فينيتالي فى 15 دولة للترويج للنبييذ الإيطالى

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - قررت شركة نبيذ فينيتالى القيام بجولة ترويجية اعتباراً من النصف الثاني من عام 2023 وحتي الشهور الثلاث الاولى من عام 2024 فى شمال أمريكا واوروبا والشرق الأقصى وكذلك فى البرازيل والبلقان لتسجيل عودة نبيذ فيرونا الإيطالى وهي أقوى علامة تجارية للنبيذ في العالم إلى الساحة.



وستتضمن الجولة برنامجاً مكثفاً من الصالونات والاستعراضات بهدف جذب الصحافة العالمية وكبار المشترين الأجانب في 15 دولة تم اختيارها بعناية لأنها تضم 78% من صادرات النبيذ الإيطالي.



وستضم الجولة الأسواق التاريخية مثل الولايات المتحدة والمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا والتي تستهلك أكثر من نصف الصادرات الإيطالية.



وتتضمن الجولة أيضاً الأسواق الأكثر أهمية وهي ذات نسبة نمو مرتفعة مثل كندا وفرنسا وبلجيكا واليابان والسويد والنمسا والتي زادت وارداتها واقتربت من 40 % خلال الخمس سنوات الاخيرة وأخيراً الدول ذات الأسواق الناشئة مثل البرازيل والصين وصربيا وكوريا الجنوبية والدنمارك. (أنسامد).





Ottieni il codice embed