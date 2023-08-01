جولة فينيتالي فى 15 دولة للترويج للنبييذ الإيطالى
وستتضمن الجولة برنامجاً مكثفاً من الصالونات والاستعراضات بهدف جذب الصحافة العالمية وكبار المشترين الأجانب في 15 دولة تم اختيارها بعناية لأنها تضم 78% من صادرات النبيذ الإيطالي.
وستضم الجولة الأسواق التاريخية مثل الولايات المتحدة والمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا والتي تستهلك أكثر من نصف الصادرات الإيطالية.
وتتضمن الجولة أيضاً الأسواق الأكثر أهمية وهي ذات نسبة نمو مرتفعة مثل كندا وفرنسا وبلجيكا واليابان والسويد والنمسا والتي زادت وارداتها واقتربت من 40 % خلال الخمس سنوات الاخيرة وأخيراً الدول ذات الأسواق الناشئة مثل البرازيل والصين وصربيا وكوريا الجنوبية والدنمارك. (أنسامد).