إيطاليا: مسابقة جديدة لاختيار أفضل أنواع العسل الإيطالي

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - انطلقت مسابقة جديدة بتمويل من وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، بين مربي النحل الإيطالي، لاختيار أفضل أنواع العسل والظروف الجيدة التي يتم تربية النحل فيها.



تهدف المسابقة التي تحمل اسم "عسل متعدد الأزهار، إذا كان إيطاليا فهو يستحق أكثر"، ومن تصميم تعاونية Fedagripesca إلى تعزيز العسل الذي ينتجه النحل الإيطالي.



تأتي المبادرة ضمن مشروع خاص بالعسل أنشأته التعاونية وبتمويل من وزارة الزراعة، ويهدف إلى تعزيز دور مربي النخل والطبيعة الاستثنائية لمربي النحل الإيطالي.



ويمكن لمربي النحل الإيطاليين الذين يربون نحلًا إيطاليًا فقط ينتمي إلى سلالات Apis mellifera Ligustica المشاركة في المسابقة.



ويجب إرسال المنتجات بحلول 8 سبتمبر 2023: سيتم تحليل جميع المراجع الواردة من قبل مختبر Crea-AA ومقره في بولونيا فيما يتعلق بالخصائص الكيميائية والفيزيائية ثم تقييمها من قبل هيئات محلفين مكونة من المتذوقين المسجلين في السجل الوطني للخبراء في التحليل الحسي للعسل.



كما سيتم تقييم الخصائص البصرية والشمية والذوقية واللمسية لكل عينة تم قبولها في المسابقة.



سيتم تسليم الجوائز للفائزين يوم السبت 28 أكتوبر في Piacenza Expo، بمناسبة Apimell October Edition، المعرض الدولي المهم المخصص لقطاع تربية النحل. (أنسامد).





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