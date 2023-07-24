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  3. لامبورجيني جالاردو تحتفل بمرور 20 عاما على إطلاقها

لامبورجيني جالاردو تحتفل بمرور 20 عاما على إطلاقها

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 24 - روما - تحتفل سيارة لامبورجيني جالاردو، وهي أول سيارة من إنتاج شركة لامبورجيني الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية الفاخرة مزودة بمحرك V10، بمرور 20 عاما على إطلاقها، وحققت نجاحا كبيرا في الأسواق، قبل خروج آخر سيارة من خط الإنتاج، والتي كانت من طراز غالاردو LP 570-4 Spyder، في 2013.

في غضون 10 سنوات، تم تقديم السيارة جالاردو في إصدارات خاصة متنوعة، وتم بيعها في 45 دولة. وبلغ إجمالي إنتاج هذا الطراز 14022 سيارة. ومن أهم الخصائص التي جعلتها تحقق نجاحا كبيرا في الأسواق، أدائها ومتعة القيادة والأداء العملي حيث يمكن قيادتها يوميا.

مع إصدار هذا النموذج، بدأت أيضًا لامبورجيني في مايو 2004 مبادرة للتبرع ببعض السيارات للشرطة الإيطالية للاستخدام الخاص.

في عام 2005، وبعد عامين من إطلاق نسخة الكوبيه، وصلت سيارة لامبورجيني جالاردو سبايدر. وكان هذا الطراز جديدا تماما، مع وجود نظام جديد لفتح وإغلاق السقف، والذي تضمن أيضا غطاء المحرك.

كان طراز جالاردو سبايدر يتميز بمحرك ذو 10 أسطوانات بقوة تصل إلى 520 حصان و8000 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي بست سرعات. في عام 2007، ظهرت سيارة غالاردو سوبرليجيرا بوزن أقل بمقدار 100 كجم.

بدأت المرحلة الثانية من جالاردو في معرض جنيف للسيارات لعام 2008، عندما تم عرض طراز LP 560-4، والذي كان أخف وزنًا بمقدار 20 كيلوغرامًا مع محرك سعة 5.2 لتر وقوة 560 حصانا. (أنسامد).

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