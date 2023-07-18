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اكتشاف مخطوطة اوبرا"الاهور في غرناطة"

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 18 - روما - اكتشف ادواردو كافاللى الباحث بمركز دراسات دونيزيتى التابع لاوبرا دونيزيتى مخطوطة لاوبرا "الاهور في غرناطة" موقعة من الملحن الإيطالى دومنيكو جاتانو ماريا دوزينيتى فى المكتبة التابعة للكونسيرفتوار في باليرمو.

وتتكون الاوبرا من فصلين وقد كتبت خصيصاً لمسرح كارولينا الذى اصبح حالياً مسرح بيللينى في المدينة الصقلية حيث سجل بداياته في يناير 1826.

وقد خضعت هذه الاوبرا لدراسات كثيرة على مدى عدة اعوام الا ان احداً لم يؤكد صحتها.

كان دومينيكو جايتانو ماريا دونيزيتي (29 نوفمبر 1797 - 8 أبريل 1848) ملحنًا إيطاليًا اشتهر بما يقرب من 70 أوبرا.

وقد وصل الى باليرمو في شهر ابريل عام 1825 للعمل بوظيفة مايسترو بالكنيسة والمدير الفنى لمسرح كارولينو الا انه غادر في شهر فبراير اللاحق.

وخلال اقامته في صقلية لحن "الاهور في غرناطة" والتى حظت بشعبية كبيرة عند عرضها في تياترو سان كارلو في نابولى ثم مرة اخرىفي باليرمو في 1830 دون وجود الملحن. (أنسامد).

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