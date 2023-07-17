مهرجان فيرارا لفن الشارع من 23 إلى 27 أغسطس

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - ستقام النسخة السادسة والثلاثون من مهرجان فيرارا لفن الشارع في الفترة من 23 إلى 27 أغسطس القادم، وذلك وفقا للمنظمين الذين أكدوا أن المهرجان هو أقدم مهرجان لموسيقي الشارع في العالم، وسيجذب أكثر من 150 فنانا عالميا سيملأون المركز التاريخي للمدينة بالعروض والموسيقى والفنون.



وخلال المهرجان، سيتم تقديم 52 فرقة تضم فنانين من جنسيات مختلفة.



صنع بعض الفنانين تاريخ موسيقى الشارع وهم معروفون بالفعل في المهرجان، مثل ثنائي الروك دايانا لو، وآخرون يظهرون لأول مرة في المهرجان وفي شوارع المدينة.



لن يقتصر المهرجان على الموسيقى والموسيقيين فقط، بل سيشمل أيضا الحركات الأكروباتية والشعراء والفنانين محبي رسم البورتريه، مما سيحدث نشاطا كبيرا في وسط المدينة، حيث سيقام ما مجموعه 250 عرضًا.



وقالت ريبيكا بوتوني، رئيسة رابطة مهرجان فيرارا : لم يسبق أن تلقينا هذا العدد الكبير من طلبات المشاركة مثل هذا العام، حتى من بلدان بعيدة، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، مضيفة : سنبرم توأمة فنية مع كوريا الجنوبية في سبتمبر. (أنسامد).





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