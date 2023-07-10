فيرارى ملك المغرب محمد الخامس في مزاد سوثبى

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - ستعرض خلال الأسابيع القادمة على موقع سوثبى للمزادات السيارة الفيرارى الإيطالية والتي كان يملكها الملك محمد الخامس بن يوسف بن حسن العلوى المعروف باسم محمد الخامس جد حاكم المغرب الحالى.



وفي بيان لها قالت فيرارى إن هذه الجوهرة صنعت في إيطاليا وهي آخر السيارات الكوبيه الأربع التي انتجت من هذه الفئة وذات الهيكل المعروف باسم سوبر أمريكا وصممتها شركة التصميم الإيطالية بينين فارينا.



وقد سلمت في أغسطس 1956 للملك محمد الخامس المعروف بعاشق السيارات الفخمة.



وبتتبع تاريخ سيارة فيراري 250 جي تي التي كانت ملكًا للملك مسارها، إذ تغير مالكوها عدة مرات وانتهى بها الأمر في الولايات المتحدة، في فلوريدا، حيث احتفظ بها المالك الأخير لما يقرب من 50 عامًا. (أنسامد).





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