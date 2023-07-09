نكست يخت جروب تقدم يختا جديدا بسرعة تزيد عن 40 عقدة

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - أعلنت مجموعة نكست يخت جروب Next Yacht Group، عن بيع أول يخت من طراز Ab120 والذي يعد بمثابة تطور جديد في سلسلة يخوت Ab120، وجاء بطول 39 مترًا مع خطوط رياضية وحسية وسرعة تزيد عن 40 عقدة.



يتمتع اليخت الجديد بأقصى درجات الراحة والأمان، كما أنه يأتي في الوقت نفسه بأحجام غير عادية لقارب بمثل هذه المميزات الرياضية، مع مساحات وظيفية مبتكرة للاستمتاع مع العائلة والأصدقاء في راحة تامة.



يوفر اليخت 140 مترًا مربعًا من المساحات الداخلية بمجرد فتح أبوابه المنزلقة وإخفائها تمامًا، في ثلاث مناطق متكاملة وممتعة ومترابطة مع منصة للاستحمام في مؤخرة القارب، مما يوفر مساحة كبيرة تطل على البحر. تغمر النوافذ الكبيرة ذات الارتفاع الكامل الغرف بالضوء وتوفر إطلالة بزاوية 360 درجة على البحر، وتبلغ مساحة القاعة وحدها أكثر من 50 مترًا مربعًا. (أنسامد).





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